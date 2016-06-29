Вибух стався біля мечеті в Австралії

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 28206 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 22551 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 31707 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 46452 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 50781 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 74557 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 83982 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148561 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208099 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194211 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 27174 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 23796 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 24847 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 27726 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 31802 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 28206 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 32545 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 46452 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 503454 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 335577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Скотт Бессент

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Канада

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 6970 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 8832 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 131240 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 190342 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 132657 перегляди
Актуальне

Forbes

Шахед-136

The New York Times

TikTok

Financial Times

Вибух стався біля мечеті в Австралії

Вибух стався біля мечеті в Австралії

Київ • УНН

 • 6170 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Поблизу мечеті в місті Перт в Австралії під час служби стався вибух, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

У момент вибуху в мечеті перебували кілька сотень людей. Вони вибігли з приміщення і побачили палаючий автомобіль і антимусульманські графіті на стінах будівлі.

Ніхто з людей не постраждав. Поліція веде розслідування і звернулася до жителів міста з проханням повідомляти будь-яку інформацію про інцидент.

Загалом від інциденту постраждало чотири автомобілі, один з яких повністю згорів.

Як повідомляв УНН, у столиці Туреччини Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи.

Також, за інформацією міністра юстиції Туреччини Бекіра Боздага, біля входу на станцію метро у міжнародного аеропорту в Стамбулі теж стався вибух.

За словами міністра, вже відомо, яка терористична організація відповідальна за цей вибух, проте наразі не розголошується.

Міжнародний аеропорт Ататюрка закритий на вхід і вихід.

Нагадаємо, влада Туреччини повідомила, що в результаті теракту, що стався в аеропорту Ататюрка в місті Стамбулі загинули 50 людей, 60 постраждали. Серед постраждалих є українець.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73