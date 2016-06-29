Вибух стався біля мечеті в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Поблизу мечеті в місті Перт в Австралії під час служби стався вибух, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
У момент вибуху в мечеті перебували кілька сотень людей. Вони вибігли з приміщення і побачили палаючий автомобіль і антимусульманські графіті на стінах будівлі.
Ніхто з людей не постраждав. Поліція веде розслідування і звернулася до жителів міста з проханням повідомляти будь-яку інформацію про інцидент.
Загалом від інциденту постраждало чотири автомобілі, один з яких повністю згорів.
Як повідомляв УНН, у столиці Туреччини Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи.
Також, за інформацією міністра юстиції Туреччини Бекіра Боздага, біля входу на станцію метро у міжнародного аеропорту в Стамбулі теж стався вибух.
За словами міністра, вже відомо, яка терористична організація відповідальна за цей вибух, проте наразі не розголошується.
Міжнародний аеропорт Ататюрка закритий на вхід і вихід.
Нагадаємо, влада Туреччини повідомила, що в результаті теракту, що стався в аеропорту Ататюрка в місті Стамбулі загинули 50 людей, 60 постраждали. Серед постраждалих є українець.