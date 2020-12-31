Взрыв на складе боеприпасов в Мариуполе: сообщено о подозрении экс-командиру воинской части
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Бывшему командиру одной из воинских частей в Донецкой области сообщено о подозрении по факту взрыва на складе боеприпасов в Мариуполе в сентябре 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил сообщено о подозрении прежнему командиру одной из воинских частей в Донецкой области по факту халатного отношения военного должностного лица к службе в условиях особого периода, причинившее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, бывший командир воинской части не обеспечил пожарную безопасность вверенного полевого артиллерийского склада. Поэтому 22 сентября 2017 года возник пожар с последующей детонацией боеприпасов на складе воинской части в селе Новоянисоль Никольского района Донецкой области.
"В результате небрежного отношения экс-командиром к военной службе государству и гражданскому населению нанесен более 121 млн грн убытков", - добавляется в сообщении.
Напомним, около 16:20 22 сентября 2017 года на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль в Донецкой области прогремели взрывы.
По этому поводу в ОБСЕ заявляли, что пожар на складах с боеприпасами в селе Новоянисоль Донецкой области произошла из-за того, что местный фермер зажег костер в восточной части села и из-за сильного ветра огонь быстро распространился.