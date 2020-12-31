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Вибух на складі боєприпасів у Маріуполі: повідомлено про підозру екскомандиру військової частини

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Колишньому командиру однієї з військових частин у Донецькій області повідомлено про підозру за фактом вибуху на складі боєприпасів у Маріуполі у вересні 2017 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Вибух на складі боєприпасів у Маріуполі: повідомлено про підозру екскомандиру військової частини

“За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил повідомлено про підозру колишньому командиру однієї з військових частин у Донецькій області за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби в умовах особливого періоду, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, колишній командир військової частини не забезпечив пожежну безпеку ввіреного польового артилерійського складу. Через це 22 вересня 2017 року виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів на складі військової частини в селі Новоянісоль Нікольського району Донецької області.

“Внаслідок недбалого ставлення екскомандиром до військової служби державі та цивільному населенню завдано понад 121 млн грн збитків”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, близько 16:20 22 вересня 2017 року на складах боєприпасів в районі села Малоянісоль на Донеччині пролунали вибухи.

З цього приводу в ОБСЄ заявляли, що пожежа на складах з боєприпасами у селі Новоянисоль Донецької області сталася через те, що місцевий фермер запалив багаття у східній частині села і через сильний вітер вогонь швидко розповсюдився.

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