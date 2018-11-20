Взрыв на Ровенском полигоне произошел вследствие разрыва артснаряда
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Причиной взрыва на Ровенском военном полигоне, который произошел сегодня, стал разрыв артиллерийского снаряда. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, сегодня на Ровенском полигоне проводились учебные стрельбы. Во время них артснаряд упал и разорвался недалеко от другой группы военнослужащих, которые в данный момент готовили военную технику к движению.
"Вследствие того, что артснаряд упал и разорвался неподалеку другого подразделения, ранен один военнослужащий, сейчас он в госпитале, состояние не критическое", - сообщил собеседник агентства.
Сегодня произошел взрыв на Ровенском военном полигоне, в результате которого ранения получил военнослужащий. Им оказался 19-летний контрактник.
Как сообщал УНН, начиная с 2016 года в Украине произошло уже 9 разрывов минометов "Молот".
Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" на территории Донецкой области.