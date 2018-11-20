Вибух на Рівненському полігоні стався внаслідок розриву артснаряда
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Причиною вибуху на Рівненському військовому полігоні, який стався сьогодні, став розрив артилерійського снаряда. Про це УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Причиною вибуху на Рівненському військовому полігоні, який стався сьогодні, є розрив артилерійського снаряда. Про це УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.
За словами співрозмовника агентства, сьогодні на Рівненському полігоні проводилися навчальні стрільби. Під час них артснаряд впав і розірвався близько від іншої групи військовослужбовців, які в цей момент готували військову техніку до руху.
“Внаслідок того, що артснаряд впав і розірвався неподалік іншого підрозділу, поранений один військовослужбовець, зараз він в госпіталі, стан не критичний”, – повідомив співрозмовник агентства.
Сьогодні стався вибух на Рівненському військовому полігоні, внаслідок якого поранення отримав військовослужбовець. Ним виявився 19-річний контрактник.
Як повідомляв УНН, починаючи з 2016 року в Україні сталося вже 9 розривів мінометів "Молот".
Військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету "Молот" на території Донецької області.