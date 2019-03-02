Взрыв на нефтепроводе в Нигерии: более 50 человек пропали без вести

Взрыв на трубопроводе произошел в пятницу, 1 марта, в штате Байельса. Следствием взрыва стал массовый разлив нефти.

Магистральный трубопровод Nembe обслуживается компанией Aiteo Group, им нефть транспортируется к экспортному терминалу в городе Бонни на юго-востоке Нигерии.

Aiteo Group пока не прокомментировала произошедшее.

Напомним, в результате нападений на севере Нигерии погибло 29 человек.