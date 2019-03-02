Взрыв на нефтепроводе в Нигерии: более 50 человек пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Более 50 человек пропали без вести вследствие взрыва на нефтепроводе в Нигерии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Взрыв на трубопроводе произошел в пятницу, 1 марта, в штате Байельса. Следствием взрыва стал массовый разлив нефти.
Магистральный трубопровод Nembe обслуживается компанией Aiteo Group, им нефть транспортируется к экспортному терминалу в городе Бонни на юго-востоке Нигерии.
Aiteo Group пока не прокомментировала произошедшее.
Напомним, в результате нападений на севере Нигерии погибло 29 человек.