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Вибух на нафтопроводі в Нігерії: понад 50 людей зникли безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Понад 50 людей зникли безвісти внаслідок вибуху на нафтопроводі в Нігерії, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Вибух на трубопроводі стався в п'ятницю, 1 березня, в штаті Баєльса. Наслідком вибуху став масовий розлив нафти.

Магістральний трубопровід Nembe обслуговується компанією Aiteo Group, ним нафта транспортується до експортного терміналу в місті Бонні на південному сході Нігерії.

Aiteo Group поки не прокоментувала подію.

Нагадаємо, у результаті нападів на півночі Нігерії загинуло 29 осіб.

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