Вибух на нафтопроводі в Нігерії: понад 50 людей зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Понад 50 людей зникли безвісти внаслідок вибуху на нафтопроводі в Нігерії, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Вибух на трубопроводі стався в п'ятницю, 1 березня, в штаті Баєльса. Наслідком вибуху став масовий розлив нафти.
Магістральний трубопровід Nembe обслуговується компанією Aiteo Group, ним нафта транспортується до експортного терміналу в місті Бонні на південному сході Нігерії.
Aiteo Group поки не прокоментувала подію.
Нагадаємо, у результаті нападів на півночі Нігерії загинуло 29 осіб.