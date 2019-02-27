В результате нападений на севере Нигерии погибло 29 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Нигерийская полиция в среду подтвердила, что 29 человек, включая полицейского, были убиты в результате новых нападений в северном штате Кадуна, передает УНН.
Еще двое полицейских были ранены и 40 домов сгорели во время нападений на четыре деревни в районе Кажуру в Кадуне, говорится в заявлении начальника полиции штата Ахмада Абдур-Рахмана.
"Боевики перемещались из деревни в деревню, сжигая дома и убивая людей", - сообщил начальник полиции.
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Напомним, что это уже второе за месяц нападение в штате. Неизвестные боевики 15 февраля напали на восемь деревень в районе Кажуру, убив более 130 человек.