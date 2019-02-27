В результаті нападів на півночі Нігерії загинули 29 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Нігерійська поліція в середу підтвердила, що 29 осіб, включно з поліцейським, були вбиті в результаті нових нападів в північному штаті Кадуна, передає УНН.
Ще двоє поліцейських були поранені і 40 будинків згоріли під час нападів на чотири села в районі Кажуру в Кадуні, йдеться в заяві начальника поліції штату Ахмада Абдур-Рахмана.
"Бойовики переміщалися з села в село, спалюючи будинки і вбиваючи людей", - повідомив начальник поліції.
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Нагадаємо, що це вже другий за місяць напад в штаті. Невідомі бойовики 15 лютого напали на вісім сіл в районі Кажуру, убивши більше 130 осіб.