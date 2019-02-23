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В Нигерии во время выборов были убиты 16 человек

В Нигерии во время выборов были убиты 16 человек

Киев  •  УНН

 • 8303 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. По меньшей мере 16 человек были убиты в день голосования на всеобщих президентских и парламентских выборах в Нигерии в субботу, 23 февраля, передает УНН со ссылкой на dw.

По данным общественной организации Situation Room, которая мониторит проведения голосования, инциденты, приведшие к гибели людей, произошли в восьми штатах. Организация сообщила также о нарушении правил голосования и поджога избирательных ящиков и документов в городе Лагос.

В частности, в южном штате Риверс неизвестные боевики застрелили бывшего лидера местного самоуправления и его брата в районе Андони, сообщили в полиции. Обе жертвы были членами правящей партии "Всеобщий прогрессивный конгресс" действующего президента Мухаммаду Бухари. Кроме того, одетые в военную форму люди заходили в некоторые избирательные участки в районе города Окрика в штате Риверс и забирали материалы для голосования, сообщил представитель полиции, отмечает издание.

По данным СМИ, также были отдельные сообщения о насилии и нападения на избирательные участки по всей стране. На одном избирательном участке в районе Яба в Лагосе произошли столкновения, когда неизвестные раздавали избирателям наличные. Кроме того, местные жители сообщают о запугивании избирателей бандитами. Сообщается, что явка на выборы ниже по сравнению с прошлыми годами.

По данным аналитического центра SBM Intelligence, с октября прошлого года в стране произошли 67 случаев насилия, связанных с выборами, в которых погибли 233 человека - в среднем по два человека в день.

В качестве избирателей зарегистрировали 84 миллиона нигерийцев. Однако принять участие в голосовании смогут лишь 72,7 миллиона из них - те, кто забрал свои карточки избирателя. Кроме президента, жители Нигерии также выбирают 360 депутатов Палаты представителей и 109 сенаторов из 6500 кандидатов на эти должности. Результаты голосования ожидают в начале следующей недели.

Ранее США призвали к проведению мирных выборов в Нигерии.

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