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США закликали до проведення мирних виборів у Нігерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон закликав громадян Нігерії взяти участь в президентських виборах, призначених на 23 лютого, і висловив надію на їхній справедливий і мирний результат, інформує УНН.

“Ми бажаємо успіхів усім нігерійцям, які працюють над тим, щоб вибори в суботу пройшли мирно, вільно і справедливо, — написав він у четвер в Twitter. — Ми закликаємо кожного виборця взяти участь у виборах і кожного кандидата мирно прийняти їх результати”.

Вибори в Нігерії були перенесені з 16 на 23 лютого. Чинний президент Нігерії 76-річний Мухаммад Бухарі балотується на другий чотирирічний термін.

Всього на пост глави африканської держави претендують 73 кандидати від 91 політичної партії, однак фаворитами, на думку більшості спостерігачів, є двоє — Мухаммаду Бухарі і 72-річний мільйонер Атіка Абубакар, який займав пост віце-президента в адміністрації Олусегуна Обасанджо в 1999-2007 роках . Майбутні вибори — шості з моменту відновлення демократії в 1999 році після 15 років правління військових, очікується, що проголосувати за одного з претендентів зможуть близько 84 млн нігерійців.

To all Nigerians working to ensure elections on Saturday are peaceful, free, fair, and credible, we wish you success. We urge every voter to participate and every candidate to peacefully accept the election results.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 21 лютого 2019 р.

Як повідомляв УНН, кількість жертв збройних нападів на заході Нігерії зросла до 130.

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