США призвали к проведению мирных выборов в Нигерии

“Мы желаем успехов всем нигерийцам, работающим над тем, чтобы выборы в субботу прошли мирно, свободно и справедливо, — написал он в четверг в Twitter. — Мы призываем каждого избирателя поучаствовать в выборах и каждого кандидата мирно принять их результаты”.

Выборы в Нигерии были перенесены с 16 на 23 февраля. Действующий президент Нигерии 76-летний Мухаммад Бухари баллотируется на второй четырехлетний срок.

Всего на пост главы африканского государства претендуют 73 кандидата от 91 политической партии, однако фаворитами, по мнению большинства наблюдателей, являются двое — Мухаммаду Бухари и 72-летний миллионер Атику Абубакар, который занимал пост вице-президента в администрации Олусегуна Обасанджо в 1999-2007 годах. Предстоящие выборы — шестые с момента восстановления демократии в 1999 году после 15 лет правления военных, ожидается, что проголосовать за одного из претендентов смогут около 84 млн нигерийцев.

