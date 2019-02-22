США призвали к проведению мирных выборов в Нигерии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 52705 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 70460 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127669 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128420 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128738 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124592 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159236 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117787 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141391 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
США призвали к проведению мирных выборов в Нигерии

США призвали к проведению мирных выборов в Нигерии

Киев  •  УНН

 • 6023 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал граждан Нигерии принять участие в президентских выборах, назначенных на 23 февраля, и выразил надежду на их справедливый и мирный исход, информирует УНН.

“Мы желаем успехов всем нигерийцам, работающим над тем, чтобы выборы в субботу прошли мирно, свободно и справедливо, — написал он в четверг в Twitter. — Мы призываем каждого избирателя поучаствовать в выборах и каждого кандидата мирно принять их результаты”.

Выборы в Нигерии были перенесены с 16 на 23 февраля. Действующий президент Нигерии 76-летний Мухаммад Бухари баллотируется на второй четырехлетний срок.

Всего на пост главы африканского государства претендуют 73 кандидата от 91 политической партии, однако фаворитами, по мнению большинства наблюдателей, являются двое — Мухаммаду Бухари и 72-летний миллионер Атику Абубакар, который занимал пост вице-президента в администрации Олусегуна Обасанджо в 1999-2007 годах. Предстоящие выборы — шестые с момента восстановления демократии в 1999 году после 15 лет правления военных, ожидается, что проголосовать за одного из претендентов смогут около 84 млн нигерийцев.

To all Nigerians working to ensure elections on Saturday are peaceful, free, fair, and credible, we wish you success. We urge every voter to participate and every candidate to peacefully accept the election results.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 21 февраля 2019

Как сообщал УНН, число жертв вооруженных нападений на западе Нигерии выросло до 130.

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