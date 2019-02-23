У Нігерії під час виборів було вбито 16 осіб

За даними громадської організації Situation Room, яка моніторить проведення голосування, інциденти, що привели до загибелі людей, стались у восьми штатах. Організація повідомила також про порушення правил голосування та підпалення виборчих скриньок та документів в місті Лагос.

Зокрема, у південному штаті Ріверс невідомі бойовики застрелили колишнього лідера місцевого самоврядування та його брата в районі Андоні, повідомили в поліції. Обидві жертви були членами правлячої партії "Загальний прогресивний конгрес" чинного президента Мухаммаду Бухарі. Окрім того, одягнуті у військову форму люди заходили в деякі виборчі дільниці в районі міста Окріка у штаті Ріверс та забирали матеріали для голосування, повідомив представник поліції, відзначає видання.

За даними ЗМІ, також були окремі повідомлення про насильство та напади на виборчі дільниці по всій країні. На одній виборчій дільниці в районі Яба в Лагосі стались сутички, коли невідомі роздавали виборцям готівку. Окрім того, місцеві жителі повідомляють про залякування виборців бандитами. Повідомляється, що явка на вибори нижча у порівнянні з минулими роками.

За даними аналітичного центру SBM Intelligence, з жовтня минулого року у країні стались 67 випадків насильства, пов'язаних з виборами, в яких загинули 233 людини - в середньому по дві людини на день.

В якості виборців зареєстрували 84 мільйони нігерійців. Однак взяти участь у голосуванні зможуть лише 72,7 мільйона з них - ті, хто забрав свої картки виборця. Окрім президента, жителі Нігерії також обирають 360 депутатів Палати представників та 109 сенаторів з 6500 кандидатів на ці посади. Результати голосування очікують на початку наступного тижня.

Раніше США закликали до проведення мирних виборів у Нігерії.