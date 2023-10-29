Взрыв метана на шахте в Казахстане: количество жертв возросло до 45
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Количество жертв аварии на шахте имени Костенко в Казахстане возросло до 45. Еще ищут одного шахтера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана, передает УНН.
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“По состоянию на 19.30 часов обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски 1-го шахтера продолжаются”, - говорится в сообщении.
Детали
Работы ведутся в районе двух добывающих участков, расположенных на расстоянии около 6-ти км друг от друга.
При обследовании шахты были обнаружены разрушения и смещения оборудования, отложения пыли на элементах металло-арочной крепи и повреждения вентиляционных сооружений.
Видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме, указали в МЧС Казахстана.
Контекст
Авария произошла в субботу, 28 октября. В компании заявили, что в момент аварии в шахте находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией “АрселорМиттал Темиртау”, которой принадлежит шахта. Для выяснения’обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия.
Генпрокуратура Казахстана сообщает о начале досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных или строительных работ.