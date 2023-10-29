Вибух метану на шахті у Казахстані: кількість жертв зросла до 45
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кількість жертв аварії на шахті імені Костенка в Казахстані зросла до 45. Ще шукають одного шахтаря. Про це повідомила пресслужба МНС Казахстану, передає УНН.
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“Станом на 19.30 годин виявлено тіла 45 загиблих шахтарів, пошуки 1-го шахтаря тривають”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Роботи ведуться в районі двох видобувних ділянок, розташованих на відстані близько 6-ти км одна від одної.
Під час обстеження шахти було виявлено руйнування і зміщення обладнання, відкладення пилу на елементах метало-арочного кріплення і пошкодження вентиляційних споруд.
Видимих осередків горіння немає, газова обстановка в нормі, вказали в МНС Казахастану.
Контекст
Аварія сталася у суботу, 28 жовтня. У компанії заявили, що в момент аварії в шахті перебували 252 шахтарі, 208 з них вивели на поверхню.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду припинити інвестиційну співпрацю з компанією “АрселорМіттал Теміртау”, якій належить шахта. Для з’ясування обставин події створено урядову комісію.
Генпрокуратура Казахстану повідомляє про початок досудового розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час проведення гірничих чи будівельних робіт.