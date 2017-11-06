Взрыв газа в Киеве: одина из версий - попытка самоубийства

В пресс-службе сообщили, что при обследовании места чрезвычайного происшествия было обнаружено, что две конфорки на газовой плите находились в открытом положении.

"Лицо, которое пыталось покончить с собой, было госпитализировано в ожоговый центр, пока угрозы для жизни нет. В доме был найден труп пожилой женщины, которая, по словам медицинских работников, умерла несколько дней назад. Вероятно, смерть близкого родственника и стала мотивом попытки совершить самоубийство", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что 25 января 2017 года в доме был проведен полный технический осмотр, в том числе и в помещении, что стало эпицентром взрыва. В течение 2017 года по этому адресу ни одной заявки в аварийную службу ПАО "Киевгаз" не поступало.

Напомним, 5 ноября примерно в 21.20 на ул. Донецкой, 35 произошел взрыв природного газа.