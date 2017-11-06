Вибух газу у Києві: одна із версій – спроба самогубства

У прес-службі повідомили, що при обстеженні місця надзвичайної події було виявлено, що дві конфорки на газовій плиті знаходились у відкритому положенні.

“Особа, яка намагалась вкоротити собі віку, була госпіталізована у опіковий центр, наразі загрози для життя немає. У помешканні було знайдено труп літньої жінки, яка зі слів медичних працівників померла декілька днів тому. Вірогідно, смерть близького родича і стала мотивом спроби вчинити самогубство”, — йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що 25 січня 2017 року у будинку було проведено повний технічний огляд, в тому числі і в помешканні, що стало епіцентром вибуху. Протягом 2017 року за цією адресою жодної заявки в аварійну службу ПАТ “Київгаз” не надходило.

Нагадаємо, 5 листопада приблизно о 21-20 на вул. Донецькій, 35 стався вибух природного газу.