Взрыв газа в детском саду Обухова: полиция выясняет обстоятельства
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. За дело по взрыву газа в Обуховском районе Киевской области на территории детского сада "Вербыченька" взялась полиция. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает УНН.
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Отмечается, что сегодня работники газового хозяйства сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение в садике газом. Что привело к взрыву газа в помещении котельной и пищеблока устанавливают работники АО “Киевоблгаз”.
Полиция обеспечивает охрану места происшествия и поддерживает публичную безопасность и порядок на месте аварии. На месте происшествия присутствует руководство Васильковской территориальной общины и руководство Васильковского отдела полиции.
Известно, что жертв и потерпевших нет. Помещение сада получило значительные механические повреждения.
По данному событию будет назначен ряд экспертиз для установления всех причин и обстоятельств, приведших к разгерметизации газовой трубы.
Напомним
Сегодня в Обуховском районе Киевской области на территории детского сада "Вербыченька" произошел взрыв газа.