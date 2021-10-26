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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Вибух газу у дитсадку Обухова: поліція з’ясовує обставини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За справу щодо вибуху газу в Обухівському районі Київської області на території дитячого садку “Вербиченька” взялася поліція. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області, передає УНН.

Вибух газу у дитсадку Обухова: поліція з’ясовує обставини

Деталі

Зазначається, що сьогодні працівники газового господарства зняли пломби на газових лічильниках та почали опалювати приміщення садочку газом. Що спричинило вибух газу у приміщенні котельні та харчоблоку наразі встановлюють працівники АТ “Київоблгаз”.

Наразі поліція забезпечує охорону місця події та підтримує публічну безпеку і порядок на місці аварії.На місці події присутні керівництво Васильківської територіальної громади та керівництво Васильківського відділу поліції.

Відомо, що жертв та потерпілих немає. Приміщення садочку зазнало значних механічних пошкоджень.

По даній події буде призначено низку експертиз для встановлення всіх причин і обставини, що призвели до розгерметизації газової труби.

Нагадаємо

Сьогодні в Обухівському районі Київської області на території дитячого садку “Вербиченька” стався вибух газу.

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