Взрыв автоцистерны в Республике Нигер убил 55 человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100028 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104459 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107260 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108565 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134031 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113790 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139241 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144857 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130274 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130326 просмотра

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Взрыв автоцистерны в Республике Нигер убил 55 человек

Взрыв автоцистерны в Республике Нигер убил 55 человек

Киев  •  УНН

 • 9261 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. По меньшей мере 55 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в столице Нигера Ниамее. Об этом заявил в понедельник представитель министерства внутренних дел государства, передаёт УНН, ссылаясь на CGTN.

Так, взрыв произошел недалеко от международного аэропорта в Ниамее в воскресенье вечером. В результате взрыва "36 человек получили ранения", сообщил чиновник.

Свидетели говорят, что люди пытались собрать бензин, который вытек в результате утечки из грузовика, перевернувшегося на железнодорожных путях, когда произошел взрыв.

Как сообщал УНН, у берегов района Айвалык турецкой провинции Балыкесир затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли восемь человек.

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