Взрыв автоцистерны в Республике Нигер убил 55 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По меньшей мере 55 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в столице Нигера Ниамее. Об этом заявил в понедельник представитель министерства внутренних дел государства, передаёт УНН, ссылаясь на CGTN.
Так, взрыв произошел недалеко от международного аэропорта в Ниамее в воскресенье вечером. В результате взрыва "36 человек получили ранения", сообщил чиновник.
Свидетели говорят, что люди пытались собрать бензин, который вытек в результате утечки из грузовика, перевернувшегося на железнодорожных путях, когда произошел взрыв.
Как сообщал УНН, у берегов района Айвалык турецкой провинции Балыкесир затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли восемь человек.