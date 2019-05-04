У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. У берегов района Айвалык турецкой провинции Балыкесир затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли восемь человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Анадолу.
По данным Командования сил береговой охраны Турции, среди восьми погибших мигрантов были три женщины и пять детей.
Спасти удалось пять человек, в том числе женщину и ребенка.
Еще четыре человека, по данным агентства, числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.
Сообщается, что в район происшествия направлены катера береговой охраны и два вертолета.
Напомним, смертельная ДТП в Марокко унесла жизни 16 мигрантов.