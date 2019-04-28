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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111153 просмотра

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7 марта, 15:45 • 113855 просмотра

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7 марта, 13:58 • 114735 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143233 просмотра

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7 марта, 06:35 • 115305 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140187 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Смертельная ДТП в Марокко унесла жизни 16 мигрантов

Смертельная ДТП в Марокко унесла жизни 16 мигрантов

Киев  •  УНН

 • 12007 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Марокканские власти заявляют, что 16 человек из стран Африки погибли в автомобильной аварии между прибрежными городами Саидия и Надор. Об этом сообщает AP, передаёт УНН.

По информации местной полиции, ещё 17 мигрантов получили ранения, когда автомобиль упал в оросительный канал в суботу, 27 апреля. Пострадавших доставили в провинциальную больницу.

Правоохранители Марокко разыскивают водителя, сбежавшего после аварии.

Прокуратура начала расследование причин аварии и обстоятельств, при которых путешествовало так много пассажиров.

Марокко является одним из основных транзитных пунктов для африканских мигрантов, надеющихся попасть в Европу.

Полиция не указала национальности и направления людей, причастных к катастрофе.

Как сообщал УНН, ранее в тунисском городе Сиди-Бузид, в субботу в результате столкновения двух грузовых автомобилей, погибли по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения.

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