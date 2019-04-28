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Смертельна ДТП у Марокко забрала життя 16 мігрантів

Смертельна ДТП у Марокко забрала життя 16 мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Марокканська влада заявляє, що 16 осіб з країн Африки загинули в автомобільній аварії між прибережними містами Саїд і Надор. Про це повідомляє AP, передає УНН.

За інформацією місцевої поліції, ще 17 мігрантів отримали поранення, коли автомобіль впав у зрошувальний канал в суботу, 27 квітня. Постраждалих доставили до провінційної лікарні.

Правоохоронці Марокко розшукують водія, який втік після аварії.

Прокуратура почала розслідування причин аварії та обставин, при яких подорожувало так багато пасажирів.

Марокко є одним з основних транзитних пунктів для африканських мігрантів, які сподіваються потрапити в Європу.

Поліція не вказала національності і напрямки людей, причетних до катастрофи.

Як повідомляв УНН, раніше в туніському місті Сіді-Бузід, в суботу в результаті зіткнення двох вантажних автомобілів, загинули щонайменше 12 осіб, ще 21 людина отримала поранення.

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