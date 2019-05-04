Біля берегів Туреччини затонув човен з мігрантами, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Біля берегів району Айвалик турецької провінції Баликесір затонув човен з нелегальними мігрантами, в результаті чого загинули вісім чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Анадолу.
За даними Командування сил берегової охорони Туреччини, серед восьми загиблих мігрантів були три жінки і п'ять дітей.
Врятувати вдалося п'ять людей, у тому числі жінку і дитину.
Ще чотири людини, за даними агентства, числяться зниклими без вісті. Їх пошуки тривають.
Повідомляється, що в район події направлені катери берегової охорони і два вертольоти.
Нагадаємо, смертельна ДТП в Марокко забрала життя 16 мігрантів.