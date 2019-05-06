Вибух автоцистерни у Республіці Нігер вбив 55 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Щонайменше 55 людей загинули в результаті вибуху автоцистерни в столиці Нігера Ніамеї. Про це заявив у понеділок представник міністерства внутрішніх справ держави, передає УНН, посилаючись на CGTN.
Так, вибух стався недалеко від міжнародного аеропорту в Ніамеї в неділю ввечері. В результаті вибуху "36 осіб отримали поранення", повідомив чиновник.
Свідки кажуть, що люди намагалися зібрати бензин, що витік в результаті витоку з вантажівки, що перекинувся на залізничних коліях, коли стався вибух.
Як повідомляв УНН, у берегів району Айвалик турецької провінції Баликесір затонув човен з нелегальними мігрантами, в результаті чого загинули вісім людей.