Взрыв авто в столице: в полиции рассказали о версиях

Начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко рассказал, что полиция установила людей, находившихся в автомобиле: они были между собой знакомы.

Пострадавшего прооперировали, в результате взрыва он получил тяжелые повреждения, поэтому пока следователи не могли с ним пообщаться.

"Мы рассматриваем две версии произошедшего: покушение на убийство двух лиц, а то есть кто-то забросил гранату в автомобиль, и неосторожное обращение с боеприпасом. По словам свидетелей, к автомобилю никто не приближался и из него не выходил. Все это будет проверяться в ходе следствия", - отметил глава столичной полиции.

Как сообщал УНН, событие произошло на улице Михаила Драгоманова, 44-А в Дарницком районе столицы около 22:20 27 апреля. Предварительно, взорвалась граната.

По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, другой - получил телесные повреждения.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.