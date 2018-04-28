Взрыв авто в столице: в полиции рассказали о версиях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Полиция обнародовала видео с места взрыва автомобиля в ночь на субботу в Киеве, в результате чего погиб человек, а второй попал в больницу, а также сообщила о двух версиях события - покушение на убийство и неосторожное обращение с боеприпасом, передает УНН.
Начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко рассказал, что полиция установила людей, находившихся в автомобиле: они были между собой знакомы.
Пострадавшего прооперировали, в результате взрыва он получил тяжелые повреждения, поэтому пока следователи не могли с ним пообщаться.
"Мы рассматриваем две версии произошедшего: покушение на убийство двух лиц, а то есть кто-то забросил гранату в автомобиль, и неосторожное обращение с боеприпасом. По словам свидетелей, к автомобилю никто не приближался и из него не выходил. Все это будет проверяться в ходе следствия", - отметил глава столичной полиции.
Как сообщал УНН, событие произошло на улице Михаила Драгоманова, 44-А в Дарницком районе столицы около 22:20 27 апреля. Предварительно, взорвалась граната.
По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, другой - получил телесные повреждения.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.