Вибух авто у столиці: у поліції розповіли про версії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Поліція оприлюднила відео з місця вибуху автомобіля в ніч на суботу у Києві, внаслідок чого загинув чоловік, а другий потрапив до лікарні, а також повідомила про дві версії події - замах на вбивство і необережне поводження із боєприпасом, передає УНН.
Начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко розповів, що поліція встановила осіб, які перебували в автомобілі: вони були між собою знайомі.
Постраждалого прооперували, у результаті вибуху він отримав тяжкі ушкодження, тож поки слідчі не мали змоги з ним поспілкуватися.
"Ми розглядаємо дві версії події: замах на вбивство двох осіб, а відтак хтось закинув гранату в автомобіль, та необережне поводження із боєприпасом. Зі слів свідків, до автомобіля ніхто не наближався і з нього не виходив. Усе це буде перевірятися під час слідства", - зазначив очільник столичної поліції.
Як повідомляв УНН, подія сталася на вулиці Михайла Драгоманова, 44-А у Дарницькому районі столиці близько 22:20 27 квітня. Попередньо, вибухнула граната.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав тілесні ушкодження.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.