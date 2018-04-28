Вибух авто у столиці: у поліції розповіли про версії

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Поліція оприлюднила відео з місця вибуху автомобіля в ніч на суботу у Києві, внаслідок чого загинув чоловік, а другий потрапив до лікарні, а також повідомила про дві версії події - замах на вбивство і необережне поводження із боєприпасом, передає УНН.