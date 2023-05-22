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Выборы в Турции: ультраправый Синан Оган поддержал Эрдогана во втором туре

Выборы в Турции: ультраправый Синан Оган поддержал Эрдогана во втором туре

Киев • УНН

 • 832029 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Кандидат в президенты Турции Синан Оган, занявший третье место во время голосования 14 мая, заявил в понедельник о своей поддержке действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана против главного лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу за шесть дней до второго тура президентских выборов в стране. Об этом пишет Al-Monitor, передает УНН.

Детали

Более 5% избирателей поддержали Огана во время первого тура президентских выборов, в котором Эрдоган финишировал с отрывом почти на 5%, опередив Кылычдароглу.

Остается непонятным, как заявление ультраправого политика повлияет на результат второго тура президентских выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, поскольку альянс Огана, похоже, уже разделен. Крошечная политическая партия в альянсе в минувшие выходные поддержала Кылычдароглу.

Альянс Огана состоит из пяти партий, включая Партию Победы ультраправого лидера Умита Оздага. Оздаг, архитектор альянса, привлек к себе внимание накануне выборов 14 мая своими антииммигрантскими заявлениями.

В отдельном заявлении в понедельник Оздаг сказал, что проведет пресс-конференцию во вторник, предвидя дальнейший раскол внутри крайне правого избирательного альянса.

Выступая в понедельник после встречи с высокопоставленным чиновником правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, Оздаг сказал, что между его партией и позицией ПСР в отношении беженцев существует значительная разница.

Заявление Огана было сделано после того, как на прошлой неделе он провел переговоры с Эрдоганом и лидером оппозиции в рамках альянса Кылычдароглу.

Стремясь заручиться поддержкой крайне правого альянса, Кылычдароглу в течение недели усилил свою риторику в отношении беженцев.

Дополнение

Вступив в предвыборную кампанию в последнюю минуту, 55-летний Оган набрал 5,2% голосов на выборах, которые перешли во второй тур после того, как ни Эрдоган, ни его главный соперник Кемаль Кылычдароглу не набрали более 50% голосов.

Эрдоган финишировал с 49,5% голосами, опередив Кылычдароглу, набравшего 44,9% голосов.

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