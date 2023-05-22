Вибори в Туреччині: ультраправий Сінан Оган підтримав Ердогана у другому турі

ukru
Ексклюзив
07:03 • 2496 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 14576 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 280332 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 378017 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310240 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344424 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307691 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223512 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207001 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165577 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 18435 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 21946 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 31118 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 30088 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 28086 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 399301 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 542019 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 574652 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 571521 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 471152 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 6935 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 207794 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 378010 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177432 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168190 перегляди
Актуальне
Вибори в Туреччині: ультраправий Сінан Оган підтримав Ердогана у другому турі

Вибори в Туреччині: ультраправий Сінан Оган підтримав Ердогана у другому турі

Київ • УНН

 • 832035 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Кандидат у президенти Туреччини Сінан Оган, що зайняв третє місце під час голосування 14 травня, заявив у понеділок про свою підтримку чинного президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана проти головного лідера опозиції Кемаля Киличдароглу за шість днів до другого туру президентських виборів у країні. Про це пише Al-Monitor, передає УНН.

Деталі

Понад 5% виборців підтримали Огана під час першого туру президентських виборів, у якому Ердоган фінішував із відривом майже на 5%, випередивши Киличдароглу.

Залишається незрозумілим, як заява ультраправого політика вплине на результат другого туру президентських виборів між Ердоганом і Киличдароглу, оскільки альянс Огана, схоже, вже розділений. Крихітна політична партія в альянсі минулими вихідними підтримала Киличдароглу.

Альянс Огана складається із п'яти партій, включаючи Партію Перемоги ультраправого лідера Уміта Оздага. Оздаг, архітектор альянсу, привернув до себе увагу напередодні виборів 14 травня своїми антиіммігрантськими заявами.

В окремій заяві у понеділок Оздаг сказав, що проведе пресконференцію у вівторок, передбачаючи подальший розкол усередині вкрай правого виборчого альянсу.

Виступаючи в понеділок після зустрічі з високопосадовцем правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Ердогана, Оздаг сказав, що між його партією та позицією ПСР щодо біженців існує значна різниця.

Заява Огана була зроблена після того, як минулого тижня він провів переговори з Ердоганом та лідером опозиції в рамках альянсу Киличдароглу.

Прагнучи заручитися підтримкою вкрай правого альянсу, Киличдароглу протягом тижня посилив свою риторику щодо біженців.

Доповнення

Вступивши у передвиборчу кампанію в останню хвилину, 55-річний Оган набрав 5,2% голосів на виборах, які перейшли до другого туру після того, як ні Ердоган, ні його головний суперник Кемаль Киличдароглу не набрали більше 50% голосів.

Ердоган фінішував із 49,5% голосами, випередивши Киличдароглу, який набрав 44,9% голосів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21