Вибори в Туреччині: ультраправий Сінан Оган підтримав Ердогана у другому турі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Кандидат у президенти Туреччини Сінан Оган, що зайняв третє місце під час голосування 14 травня, заявив у понеділок про свою підтримку чинного президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана проти головного лідера опозиції Кемаля Киличдароглу за шість днів до другого туру президентських виборів у країні. Про це пише Al-Monitor, передає УНН.
Деталі
Понад 5% виборців підтримали Огана під час першого туру президентських виборів, у якому Ердоган фінішував із відривом майже на 5%, випередивши Киличдароглу.
Залишається незрозумілим, як заява ультраправого політика вплине на результат другого туру президентських виборів між Ердоганом і Киличдароглу, оскільки альянс Огана, схоже, вже розділений. Крихітна політична партія в альянсі минулими вихідними підтримала Киличдароглу.
Альянс Огана складається із п'яти партій, включаючи Партію Перемоги ультраправого лідера Уміта Оздага. Оздаг, архітектор альянсу, привернув до себе увагу напередодні виборів 14 травня своїми антиіммігрантськими заявами.
В окремій заяві у понеділок Оздаг сказав, що проведе пресконференцію у вівторок, передбачаючи подальший розкол усередині вкрай правого виборчого альянсу.
Виступаючи в понеділок після зустрічі з високопосадовцем правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Ердогана, Оздаг сказав, що між його партією та позицією ПСР щодо біженців існує значна різниця.
Заява Огана була зроблена після того, як минулого тижня він провів переговори з Ердоганом та лідером опозиції в рамках альянсу Киличдароглу.
Прагнучи заручитися підтримкою вкрай правого альянсу, Киличдароглу протягом тижня посилив свою риторику щодо біженців.
Доповнення
Вступивши у передвиборчу кампанію в останню хвилину, 55-річний Оган набрав 5,2% голосів на виборах, які перейшли до другого туру після того, як ні Ердоган, ні його головний суперник Кемаль Киличдароглу не набрали більше 50% голосів.
Ердоган фінішував із 49,5% голосами, випередивши Киличдароглу, який набрав 44,9% голосів.