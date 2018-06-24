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Выборы в Турции: 10 иностранцев пытались вмешаться в голосование

Выборы в Турции: 10 иностранцев пытались вмешаться в голосование

Киев  •  УНН

 • 9250 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Турции сегодня, 24 июня, началось голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва. На выборах в целом проголосуют 56 миллионов 322 тысячи 632 избирателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Андолу.

В четырех провинциях Турции проводится расследование в отношении 10 иностранцев, которые представлялись наблюдателями на выборах 24 июня.

По информации МВД Турции, три француза в Агры, три немца в Ширнаке и четыре итальянца в Батмане и Диярбакыре пытались вмешаться в ход голосования на президентских и парламентских выборах, не имея аккредитации и не являясь наблюдателями ОБСЕ.

Справка УНН.
Кандидатуры на пост президента Турции выдвинули шесть человек. В их числе: Реджеп Тайип Эрдоган - кандидат от "Народного альянса", который был сформирован Партией справедливости и развития и Партией националистического действия (MHP); кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Мухаррем Индже и находящийся в заключении кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахаттин Демирташ.

100 тысяч подписей избирателей, необходимых для участия в президентских выборах, набрали лидер İYİ Parti Мераль Акшенер, председатель Saadet Partisi Темель Карамоллаоглу и глава Vatan Partisi Догу Перинчек.

В парламентских выборах примут участие кандидаты от Партии справедливости и развития, CHP, HDP, HÜDAPAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi и Vatan Partisi.

Партия справедливости и развития и МНР идут на выборы в составе "Народного альянса", а İYİ Parti, CHP и Saadet Partisi - в составе "Альянса нации".

Как сообщал УНН, турецкая полиция задержала в субботу в Анкаре 11 предполагаемых членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) по подозрению в планировании провокационных действий на президентских и парламентских выборах.

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