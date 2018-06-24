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Вибори в Туреччині: 10 іноземців намагалися втрутитися в голосування

Вибори в Туреччині: 10 іноземців намагалися втрутитися в голосування

Київ • УНН

 • 9252 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. У Туреччині сьогодні, 24 червня, почалося голосування на президентських виборах і виборах до парламенту 27-го скликання. На виборах в цілому проголосують 56 мільйонів 322 тисячі 632 виборця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Андолу.

У чотирьох провінціях Туреччини проводиться розслідування відносно 10 іноземців, які представлялися спостерігачами на виборах 24 червня.

За інформацією МВС Туреччини, три француза в Агри, три німця в Ширнак і чотири італійця в Батмані і Діярбакирі намагалися втрутитися в хід голосування на президентських і парламентських виборах, не маючи акредитації і не будучи спостерігачами ОБСЄ.

Довідка УНН.
Кандидатури на посаду президента Туреччини висунули шість чоловік. У їх числі: Реджеп Тайіп Ердоган - кандидат від "Народного альянсу", який був сформований Партією справедливості і розвитку і Партією націоналістичного дії (MHP); кандидат від Республіканської народної партії (CHP) Мухаррем Індже і кандидат від Демократичної партії народів (HDP) Селахаттін Демірташ, який знаходиться в ув'язненні.  

100 тисяч підписів виборців, необхідних для участі в президентських виборах, набрали лідер İYİ Parti Мераль Акшенер, голова Saadet Partisi Темель Карамоллаоглу і глава Vatan Partisi Догові Перінчек.

У парламентських виборах візьмуть участь кандидати від Партії справедливості і розвитку, CHP, HDP, HÜDAPAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi і Vatan Partisi.

Партія справедливості і розвитку і МНР йдуть на вибори в складі "Народного альянсу", а İYİ Parti, CHP і Saadet Partisi - в складі "Альянсу нації".

Як повідомляв УНН, турецька поліція затримала в суботу в Анкарі 11 передбачуваних членів забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК) за підозрою в плануванні провокаційних дій на президентських і парламентських виборах.

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