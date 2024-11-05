Выборы в США: астронавты на МКС проголосовали досрочно и опубликовали фото из космоса
Киев • УНН
Три астронавта на МКС досрочно проголосовали на выборах президента США через космическую сеть НАСА. Они стали частью 1,2 миллиона досрочно проголосовавших в округе Харрис, Техас.
Астронавты Бутч Уилмор, Суни Уильямс и Дон Петтит проголосовали досрочно на выборах президента США с Международной космической станции, согласно данным клерка суда округа Харрис в Техасе, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Астронавты НАСА опубликовали в Instagram фотографию себя в носках патриотических цветов в день выборов. На носках двух астронавтов написано "Горжусь быть американцем".
Проголосовавшие астронавты являются частью более чем 1,2 миллиона человек, проголосовавших досрочно в округе Харрис, штат Техас.
Как голосуют астронавты: бюллетени, поданные в космосе, передаются на Землю тем же способом, которым передается большинство данных между космической станцией и центром управления полетами — через ближнюю космическую сеть НАСА, созвездие спутников в космосе, которые взаимодействуют с антеннами на нашей планете.
"Это очень важная обязанность, которую мы как граждане имеем, и я с нетерпением жду возможности проголосовать из космоса, что довольно круто", — сказал Уильямс журналистам во время пресс-конференции с космической станции 13 сентября.
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