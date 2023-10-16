Выборы в Польше: обработаны данные с почти 30% участков, у PiS более 40% голосов

Детали

Председатель Национальной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк объявил частичные результаты голосования - данные из 28,56% всех окружных избирательных комиссий.

"Частичные результаты голосования: PiS получила 1 876 476 голосов, что составляет 40,05%. Второй - коалиционный избирательный комитет «Гражданская коалиция» (KO) - получил 1 236 027 голосов, что составляет 26,38%", – сказал Марциняк.

Следующие места заняли «Третий путь» (Trzecia Droga) (661 499 голосов, 14,12%), «Новые левые» (Nowa Lewica) (376 191, 8,03%) и Конфедерация (Konfederacja) (345 472, 7,37%).

Избирательный барьер не преодолели Niepartyjni Samorządowcy (87 514, 1,87%) и Polska Jest Jedno (78 988, 1,69%).

"Это еще не полностью репрезентативные результаты, потому что обязательно первыми подаются протоколы из самых маленьких округов и закрытых округов", - отметил Марциняк.

Явка составила 71,99%. "То, что мы говорили вчера, что будет рекордная явка, сбылось", – добавил он (до нынешних выборов с самой высокой явкой после 1989 года были парламентские выборы 4 июня 1989 года – явка составила 62,7 процента).

Издание отмечает при этом, что один из последних опросов показывает, что оппозиция не будет иметь большинства, чтобы преодолеть вето президента. Чтобы преодолеть президентское вето, оппозиции нужно иметь 276 голосов.

Дополнение

15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат, а также общенациональный референдум. Согласно опросу Ipsos, на выборах победила «Право и справедливость» (PiS), но если «Гражданская коалиция» (KO), «Третий путь» (Trzecia Droga) и «Новые левые» (Nowa Lewica) создадут коалицию, они создадут большинство и получат власть.