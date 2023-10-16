Вибори в Польщі: опрацьовано дані з майже 30% дільниць, у PiS понад 40% голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За підсумками опрацювання даних голосування з майже 30% виборчих дільниць на парламентських виборах у Польщі 15 жовтня, лідирує правляча партія "Право і справедливість" (PiS), набираючи понад 40% голосів, повідомила у понеділок Національна виборча комісія Польщі, пише УНН з посиланням на Rzeczpospolita.
Деталі
Голова Національної виборчої комісії Сильвестр Марціняк оголосив часткові результати голосування - дані з 28,56% усіх окружних виборчих комісій.
"Часткові результати голосування: PiS отримала 1 876 476 голосів, що становить 40,05%. Другий - коаліційний виборчий комітет «Громадянська коаліція» (KO) - отримав 1 236 027 голосів, що становить 26,38%", – сказав Марціняк.
Наступні місця зайняли «Третій шлях» (Trzecia Droga) (661 499 голосів, 14,12%), «Нові ліві» (Nowa Lewica) (376 191, 8,03%) та Конфедерація (Konfederacja) (345 472, 7,37%).
Виборчий бар'єр не подолали Niepartyjni Samorządowcy (87 514, 1,87%) і Polska Jest Jedno (78 988, 1,69%).
"Це ще не повністю репрезентативні результати, тому що обов'язково першими подаються протоколи з найменших округів і закритих округів", - зазначив Марціняк.
Явка становила 71,99%. "Те, що ми говорили вчора, що буде рекордна явка, збулося", – додав він (до цьогорічних виборів з найвищою явкою після 1989 року були парламентські вибори 4 червня 1989 року – явка становила 62,7 відсотка).
Видання зазначає при цьому, що одне з останніх опитувань показує, що опозиція не матиме більшості, щоб подолати вето президента. Щоб подолати президентське вето, опозиції потрібно мати 276 голосів.
Доповнення
15 жовтня в Польщі відбулися вибори до Сейму та Сенату, а також загальнонаціональний референдум. Згідно з опитуванням Ipsos, на виборах перемогла «Право і справедливість» (PiS), але якщо «Громадянська коаліція» (KO), «Третій шлях» (Trzecia Droga) і «Нові ліві» (Nowa Lewica) створять коаліцію, вони створять більшість і отримають владу.