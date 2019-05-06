Выборы в Северной Македонии: лидирует прозападный кандидат

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100020 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104455 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107255 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108561 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134021 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113790 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139241 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144857 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130274 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130326 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Выборы в Северной Македонии: лидирует прозападный кандидат

Выборы в Северной Македонии: лидирует прозападный кандидат

Киев  •  УНН

 • 8255 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Во втором туре президентских выборов в Северной Македонии всего голосов приобретает прозападный кандидат от правящих социал-демократов профессор Стево Пендаровський. Об этом свидетельствуют обнародованные вечером воскресенья, 5 мая, результаты предварительного подсчета 91 процента голосов, согласно которым 56-летний прозападный кандидат набирает 52 процента поддержки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Его оппонентка профессор Гордана Силяновська-Давкова приобретает 44 процента поддержки избирателей.

В то же время зафиксировання за 30 минут до закрытия избирательных участков активность избирателей составила 44,5 процента. Этого вполне достаточно, чтобы признать второй тур президентских выборов в этой балканской стране состоявшимся.

Как сообщал УНН, в воскресенье началось голосование во втором туре выборов президента Северной Македонии .

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