Выборы в Северной Македонии: лидирует прозападный кандидат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Во втором туре президентских выборов в Северной Македонии всего голосов приобретает прозападный кандидат от правящих социал-демократов профессор Стево Пендаровський. Об этом свидетельствуют обнародованные вечером воскресенья, 5 мая, результаты предварительного подсчета 91 процента голосов, согласно которым 56-летний прозападный кандидат набирает 52 процента поддержки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Его оппонентка профессор Гордана Силяновська-Давкова приобретает 44 процента поддержки избирателей.
В то же время зафиксировання за 30 минут до закрытия избирательных участков активность избирателей составила 44,5 процента. Этого вполне достаточно, чтобы признать второй тур президентских выборов в этой балканской стране состоявшимся.
Как сообщал УНН, в воскресенье началось голосование во втором туре выборов президента Северной Македонии .