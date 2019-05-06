Выборы в Северной Македонии: лидирует прозападный кандидат

Его оппонентка профессор Гордана Силяновська-Давкова приобретает 44 процента поддержки избирателей.

В то же время зафиксировання за 30 минут до закрытия избирательных участков активность избирателей составила 44,5 процента. Этого вполне достаточно, чтобы признать второй тур президентских выборов в этой балканской стране состоявшимся.



Как сообщал УНН, в воскресенье началось голосование во втором туре выборов президента Северной Македонии .