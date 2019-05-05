У Північній Македонії почався другий тур президентських виборів

Кандидат від правлячої коаліції, державний службовець і академік Стіво Пендаровскі і його головний суперник, кандидат від Демократичної партії за македонське національну єдність (VMRO-DPMNE) Гордана Сільяновска-Давкова, йшли “ніздря в ніздрю” в першому раунді два тижні тому.

У другому турі політичні аналітики дають перевагу Пендаровскому, який, як очікується, отримає підтримку виборців другої за величиною партії етнічних албанців, чий кандидат посів третє місце в першому турі.

“Ми на півдорозі до повного членства в НАТО, і через два місяці ми очікуємо дати початку переговорів про вступ до ЄС”, — заявив Пендаровскі прихильникам на мітингу.

Сіляновска-Давкова, професор університету, виступає проти угоди про зміну назви країни, але також підтримує вступ до ЄС. Вона звинуватила уряд у затягуванні економічних реформ.

Президентство є в значній мірі церемоніальним постом в Північній Македонії, але президент є верховним головнокомандувачем збройними силами, а також підписує парламентське законодавство.

Відмова президента Джорджа Іванова, який йде у відставку, підписати деякі законопроекти, підтримані парламентом, затримала реалізацію ключових законів, в тому числі закону про ширше використання албанської мови.

У той же час Іванов не мав повноважень блокувати конституційні поправки, прийняті раніше в цьому році більшістю в парламенті, що дозволило змінити назву республіки на Північну Македонію.

Основна проблема полягає в тому, що, якщо в другому турі явка виборців впаде нижче 40%, вибори будуть оголошені недійсними. В цьому випадку спікер парламенту стане тимчасовим президентом, і повинні будуть відбутися нові вибори.

Явка в першому турі голосування склала 41,6 відсотка.

Деякі противники зміни назви країни планували бойкотувати голосування цієї неділі.

Виборчі дільниці будуть відкриті до 7 години вечора за місцевим часом, перші попередні результати повинні бути опубліковані через дві години після фіналу.

Нагадаємо, 22 квітня в Північній Македонії завершився перший тур перших президентських виборів після перейменування країни.