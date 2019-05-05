В Северной Македонии начался второй тур президентских выборов

Кандидат от правящей коалиции, государственный служащий и академик Стиво Пендаровски и его главный соперник, кандидат от Демократической партии за македонское национальное единство (VMRO-DPMNE) Гордана Сильяновска-Давкова, шли «ноздря в ноздрю» в первом раунде две недели назад.

Во втором туре политические аналитики дают преимущество Пендаровскому, который, как ожидается, получит поддержку избирателей второй по величине партии этнических албанцев, чей кандидат занял третье место в первом туре.

«Мы на полпути к полному членству в НАТО, и через два месяца мы ожидаем даты начала переговоров о вступлении в ЕС», - заявил Пендаровски сторонникам на митинге.

Силяновска-Давкова, профессор университета, выступает против соглашения об изменении названия страны, но также поддерживает вступление в ЕС. Она обвинила правительство в затягивании экономических реформ.

Президентство является в значительной степени церемониальным постом в Северной Македонии, но президент является верховным главнокомандующим вооруженными силами, а также подписывает парламентское законодательство.

Отказ уходящего в отставку президента Джорджа Иванова подписать некоторые законопроекты, поддержанные парламентом, задержал реализацию ключевых законов, в том числе закона о более широком использовании албанского языка.

В то же время Иванов не имел полномочий блокировать конституционные поправки, принятые ранее в этом году большинством в парламенте, что позволило сменить название республики на Северную Македонию.

Основная проблема заключается в том, что, если во втором туре явка избирателей упадет ниже 40%, выборы будут объявлены недействительными. В этом случае спикер парламента станет временным президентом, и должны будут состояться новые выборы.

Явка в первом туре голосования составила 41,6 процента.

Некоторые противники смены названия страны планировали бойкотировать голосование в это воскресенье.

Избирательные участки будут открыты до 7 часов вечера по местному времени, первые предварительные результаты должны быть опубликованы через два часа после финала.

Напомним, 22 апреля в Северной Македонии завершился первый тур первых президентских выборов после переименования страны.