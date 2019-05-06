Вибори в Північній Македонії: лідирує прозахідний кандидат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У другому турі президентських виборів у Північній Македонії найбільше голосів здобуває прозахідний кандидат від правлячих соціал-демократів професор Стево Пендаровський. Про це свідчать оприлюднені ввечері неділі, 5 травня, результати попереднього підрахунку 91 відсотка голосів, згідно з якими 56-річний прозахідний кандидат набирає 52 відсотки підтримки. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Його опонентка професорка Гордана Сіляновська-Давкова здобуває 44 відсотки підтримки виборців.
Водночас зафіксована за 30 хвилин до закриття виборчих дільниць активність виборців становила 44,5 відсотка. Цього цілком досить, щоб визнати другий тур президентських виборів у цій балканській країні таким, що відбувся.
Як повідомляв УНН, у неділю почалося голосування у другому турі виборів президента Північної Македонії.