Выборы в Грузии: партия Саакашвили лидирует по пропорциональной системе в 11 городах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Самая крупная оппозиционная партия “Единое национальное движение” лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы (сакребуло) в 11 городах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчета примерно 40% протоколов, передает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.
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“Согласно предварительным результатам, на первое место ЕНД вышло в Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Цхалтубо, Дманиси, Гардабани, Рустави, Телави, Хуло, Сенаки и Ахмета. В остальных 53 районах лидирует правящая партия “Грузинская мечта”, — говориться в сообщении.
Дополнение
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на 17:00 составила 41,35%.