Вибори в Грузії: партія Саакашвілі лідирує за пропорційною системою в 11 містах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Найбільша опозиційна партія “Єдиний національний рух” лідирує на пропорційних виборах до місцевих дорадчих органів (сакребуло) в 11 містах. Про це свідчать дані ЦВК Грузії після підрахунку приблизно 40% протоколів, передає УНН з посиланням на Новини-Грузія.
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“Згідно з попередніми результатами, на перше місце ЄНР вийшло у Батумі, Зугдіді, Цаленджіха, Цхалтубо, Дманісі, Гардабані, Руставі, Телаві, Хуло, Сенакі та Ахмета. В інших 53 районах лідирує правляча партія “Грузинська мрія”, — говориться у повідомленні.
Доповнення
У Грузії 2 жовтня відбулися муніципальні вибори. Громадяни обирали депутатів міських і районних зборів, а також мерів 64 муніципалітетів, у тому числі Тбілісі.
За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), явка на 17:00 склала 41,35%.