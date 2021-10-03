Вибори в Грузії: партія Саакашвілі лідирує за пропорційною системою в 11 містах

Цитата

“Згідно з попередніми результатами, на перше місце ЄНР вийшло у Батумі, Зугдіді, Цаленджіха, Цхалтубо, Дманісі, Гардабані, Руставі, Телаві, Хуло, Сенакі та Ахмета. В інших 53 районах лідирує правляча партія “Грузинська мрія”, — говориться у повідомленні.

Доповнення

У Грузії 2 жовтня відбулися муніципальні вибори. Громадяни обирали депутатів міських і районних зборів, а також мерів 64 муніципалітетів, у тому числі Тбілісі.

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), явка на 17:00 склала 41,35%.