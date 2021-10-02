У Грузії завершились місцеві вибори: дані екзит-полів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Грузії о 20.00 за місцевим часом закрились дільниці для голосування на місцевих виборах, передає УНН.
Деталі
За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), явка на 17:00 становила 41,35%. Після закриття дільниць керівники дільничних виборчих комісій направлять до ЦВК підсумкові протоколи, після чого там оголосять попередні дані.
У той же час грузинські телекомпанії оприлюднили перші результати екзит-полів за підсумками місцевих виборів.
Дані екзит-полу, проведеного компанією Ipsos за замовленням каналу “Мтварі” станом на 17:00 (за місцевим часом).
“Грузинська мрія” — 38,6%;
“Єдиний національний рух” — 33%;
“Для Грузії” — 7,6%;
“Гірчі — більше свободи” — 4,8%;
“Лело — для Грузії” — 4%;
“Громадяни” — 1,1%;
“Європейська Грузія” — 1%;
“Лейбористська партія” — 1%;
“Альянс патріотів Грузії” — 0.9%;
“Третя сила” — 0,8%.
Вибори мера Тбілісі
Ніка Мелія “Єдиний національний рух” — 40,8%;
Каха Каладзе “Грузинська мрія” — 40,2%;
Георгій Гахарія “Для Грузії” — 8,7%;
Анна Долідзе “Для народу” — 3,5%;
Анна Бібілашвілі “Лело для Грузії” — 2,6%.
Дані екзит-полу, проведеного компанією Edison Research на замовлення каналу “Формула” за станом на 18:00.
Вибори мера Тбілісі
Каха Каладзе “Грузинська мрія” — 43%;
Ніка Мелія “Єдиний національний рух” — 39%;
Георгій Гахарія “Для Грузії” — 7%;
Анна Долідзе “Для народу” — 4%;
Анна Бібілашвілі “Лело для Грузії” — 2%;
Георгій Ломія “Альянс патріотів Грузії” — 1%;
Арінзе Річард Огбунуджу “Наша єдина Грузія” — 1%.
Дані екзит-полу, проведеного компанією GORBI на замовлення каналу “Імеді” станом на 18:00.
“Грузинська мрія” — 47,6%;
“Єдиний національний рух” — 27,1%;
“Для Грузії” — 6,8%;
“Гірчі — більше свободи” — 2,8%;
“Лело — для Грузії” — 2,8%;
“Європейська Грузія” — 2,6%;
“Лейбористська партія” — 1,8%;
“Альянс патріотів Грузії” — 1,6%;
“Третя сила” — 1,3%;
“Громадяни” — 1%;
“Гірчі” — 0,9%;
Інші партії — 3,7%.
Вибори мера Тбілісі
Тамара Кекенадзе “Третя сила” — 0,2%;
Ніка Мелія “Єдиний національний рух” — 34,6%;
Георгій Ломія “Альянс патріотів Грузії” — 1%;
Анна Бібілашвілі “Лело для Грузії” — 2%;
Георгій Гахарія “Для Грузії” — 5,6%;
Каха Каладзе “Грузинська мрія” — 51,3%;
Анна Долідзе “Для народу” — 1,6%;
Арінзе Річард Огбунуджу “Наша єдина Грузія” — 0,6%;
Інші кандидати — 1,6%.
Екзит-поли - підсумки опитувань виборців, що виходять з дільниць. Вони відображають загальну тенденцію виборів і не мають юридичної сили.
Сьогодні громадяни Грузії обирали 64 мерів: п'ять мерів самоврядних міст і 59 мерів районів, а також 1 388 депутатів 64 місцевих дорадчих органів.