Місцеві вибори у Грузії: станом на 17:00 явка виборців становить 41,35%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Грузії станом на 17:00 явка виборців становила 41,35%. Про це повідомила на брифінгу речник ЦВК Натія Йоселіані, передає УНН із посиланням на TV Imedi.
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"Станом на 17:00 явка виборців у Грузії становила 41,35%, що становить 1446 218 виборців", - повідомила Йоселіані.
Деталі
ЦВК Грузії закликає виборців бути активними, оскільки до закінчення голосування залишається менше 2 годин.
Згідно із законом, виборчі дільниці будуть закриті о 20:00.
На 3200 виборчих дільницях, де кількість зареєстрованих виборців перевищує 300, розпочнеться відеозапис процесу підрахунку голосів, що певною мірою збільшить тривалість процедур підрахунку голосів.
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