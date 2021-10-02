Місцеві вибори у Грузії: станом на 17:00 явка виборців становить 41,35%

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"Станом на 17:00 явка виборців у Грузії становила 41,35%, що становить 1446 218 виборців", - повідомила Йоселіані.

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ЦВК Грузії закликає виборців бути активними, оскільки до закінчення голосування залишається менше 2 годин.

Згідно із законом, виборчі дільниці будуть закриті о 20:00.

На 3200 виборчих дільницях, де кількість зареєстрованих виборців перевищує 300, розпочнеться відеозапис процесу підрахунку голосів, що певною мірою збільшить тривалість процедур підрахунку голосів.

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