Після затримання Саакашвілі у Грузії проходять місцеві вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Грузини йдуть на вибори в суботу, щоб проголосувати на місцевих виборах, які можуть посилити політичний конфлікт між правлячою партією та опозицією через день після арешту експрезидента та опозиційного політика Михайла Саакашвілі. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Вибори, які включають голосування за мера столиці Тбілісі, набули значення на тлі багатомісячної політичної кризи, яка вибухнула після минулорічних парламентських виборів, що спонукало опозицію бойкотувати палату.
Глава головної опозиційної партії — Єдиного національного руху (УНМ), який заснував Саакашвілі, був заарештований у лютому та звільнений у травні на тлі наполягання Європейського Союзу укласти угоду для полегшення протистояння між урядом та партією.
Ця угода розпалася влітку, коли правляча партія “Грузинська мрія” вийшла з компанії. В угоді говорилося, що “Грузинській мрії” доведеться призначити позачергові парламентські вибори, якщо вона не зможе набрати 43% голосів на місцевих виборах у суботу.
Недавнє опитування показало, що підтримка “Грузинської мрії” підтримується на рівні 36%, нижче цього порогу.
Раніше
Прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.
Михайло Саакашвілі був визнаний винним у побитті Валерія Гелашвілі та Сандро Гіргвліані у суді трьох інстанцій та засуджений до 6 років позбавлення волі, зазначають у прокуратурі Грузії.
Він оголосив голодування і назвав себе політичним в’язнем. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виключила, що помилує свого попередника.
Контекст
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від’їзду з Грузії.
У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.