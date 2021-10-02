После задержания Саакашвили в Грузии проходят местные выборы

КИЕВ. 2 октября. УНН. Грузины идут на выборы в субботу, чтобы проголосовать на местных выборах, которые могут усилить политический конфликт между правящей партией и оппозицией через день после ареста експрезидента и оппозиционного политика Михаила Саакашвили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.