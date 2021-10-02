После задержания Саакашвили в Грузии проходят местные выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Грузины идут на выборы в субботу, чтобы проголосовать на местных выборах, которые могут усилить политический конфликт между правящей партией и оппозицией через день после ареста експрезидента и оппозиционного политика Михаила Саакашвили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Выборы, которые включают голосования за мэра столицы Тбилиси, приобрели значение на фоне многомесячного политического кризиса, который разразился после прошлогодних парламентских выборов, побудило оппозицию бойкотировать палату.
Глава главной оппозиционной партии - Единого национального движения (УНМ), который основал Саакашвили, был арестован в феврале и освобожден в мае на фоне настоянию Европейского Союза заключить соглашение для облегчения противостояния между правительством и партией.
Это соглашение распалась летом, когда правящая партия "Грузинская мечта" вышла из компании. В соглашении говорилось, что "Грузинской мечты" придется назначить внеочередные парламентские выборы, если она не сможет набрать 43% голосов на местных выборах в субботу.
Недавний опрос показал, что поддержка "Грузинской мечты" поддерживается на уровне 36%, ниже этого порога.
Ранее
Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии .
Михаил Саакашвили был признан виновным в избиении Валерия Гелашвили и Сандро Гиргвлиани в суде трех инстанций и приговорен к 6 годам лишения свободы, отмечают в прокуратуре Грузии.
Он объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила , что помилует своего предшественника.
Контекст
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил , что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.
В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили , что бывший президент не пересекал государственную границу страны.