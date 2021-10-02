В Грузии завершились местные выборы: данные экзит-полов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Грузии в 20.00 по местному времени закрылись участки для голосования на местных выборах, передает УНН.
Детали
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на 17:00 составила 41,35%. После закрытия участков руководители участковых избирательных комиссий направят в ЦИК итоговые протоколы, после чего там объявят предварительные данные.
В то же время грузинские телекомпании обнародовали первые результаты экзит-полов по итогам местных выборов.
Данные экзит-полла, проведенного компанией Ipsos по заказу канала “Мтавари” по состоянию на 17:00 (по местному времени).
“Грузинская мечта” — 38,6%;
“Единое национальное движение” — 33%;
“За Грузию” — 7,6%;
“Гирчи — больше свободы” — 4,8%;
“Лело — для Грузии” — 4%;
“Граждане” — 1,1%;
“Европейская Грузия” — 1%;
“Лейбористская партия” — 1%;
“Альянс патриотов Грузии” — 0.9%;
“Третья сила” — 0,8%.
Виборы мэра Тбилиси
Ника Мелия “Единое национальное движение” — 40,8%;
Каха Каладзе “Грузинская мечта” — 40,2%;
Георгий Гахария “За Грузию” — 8,7%;
Анна Долидзе “Для народа” — 3,5%;
Анна Бибилашвили “Лело для Грузии” — 2,6%.
Данные экзит-полла, проведенного компанией Edison Research по заказу канала “Формула” по состоянию на 18:00.
“Грузинская мечта” — 46%;
“Единое национальное движение” — 33%;
“За Грузию” — 6%;
“Европейская Грузия” — 2%;
“Гирчи — больше свободы” — 2%;
“Лело — для Грузии” — 2%;
“Третья сила” — 1%.
Виборы мэра Тбилиси
Каха Каладзе “Грузинская мечта” — 43%;
Ника Мелия “Единое национальное движение” — 39%;
Георгий Гахария “За Грузию” — 7%;
Анна Долидзе “Для народа” — 4%;
Анна Бибилашвили “Лело для Грузии” — 2%;
Георгий Ломия “Альянс патриотов Грузии” — 1%;
Аринзе Ричард Огбунуджу “Наша единая Грузия” — 1%.
Данные экзит-полла, проведенного компанией GORBI по заказу канала “Имеди” по состоянию на 18:00.
“Грузинская мечта” — 47,6%;
“Единое национальное движение” — 27,1%;
“За Грузию” — 6,8%;
“Гирчи — больше свободы” — 2,8%;
“Лело — для Грузии” — 2,8%;
“Европейская Грузия” — 2,6%;
“Лейбористская партия” — 1,8%;
“Альянс патриотов Грузии” — 1,6%;
“Третья сила” — 1,3%;
“Граждане” — 1%;
“Гирчи” — 0,9%;
Другие партии — 3,7%.
Виборы мэра Тбилиси
Тамара Кекенадзе “Третья сила” — 0,2%;
Ника Мелия “Единое национальное движение” — 34,6%;
Георгий Ломия “Альянс патриотов Грузии” — 1%;
Анна Бибилашвили “Лело для Грузии” — 2%;
Георгий Гахария “За Грузию” — 5,6%;
Каха Каладзе “Грузинская мечта” — 51,3%;
Анна Долидзе “Для народа” — 1,6%;
Аринзе Ричард Огбунуджу “Наша единая Грузия” — 0,6%;
Другие кандидаты — 1,6%.
Экзит-поллы — итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они отражают общую тенденцию выборов и не имеют юридической силы.
Сегодня граждане Грузии выбирали 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов, а также 1 388 депутатов 64 местных совещательных органов.