Выборы в Беларуси: семь человек из команды основной соперницы Лукашенко задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Семь человек из штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, основной соперницы действующего президента страны, были задержаны, один из них не выходит на связь. Об этом сообщает портал Tut.by передает УНН.
"Как сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина на утро 9 августа, задержаны: начальник штаба, доверенное лицо Мария Мороз, доверенные лица кандидата Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук получил 15 суток, доверенное лицо в Гродно Дмитрий Тит не выходит на связь, доверенное лицо в Гродно Павел Мельковский был осужден на 5 суток, его машина со 100 тысячами листовок изъята. Задержанного вчера члена команды Антона Сташевского перевели в Следственный комитет", - говорится в сообщении.
Также, по словам Красулиной, о многих из них не могут получить информацию о том, где они находятся и что им предъявлено.
Как сообщал УНН, ранее правоохранительные органы задержали Андрея Смоленчука, который является доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
Также Тихановская в субботу, 8 августа, покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности.
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Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Нынешний президент Александр Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Это самый длительный срок пребывания на выборной должности среди всех европейских глав стран.