Вибори у Білорусі: сімох людей з команди основної суперниці Лукашенка затримали

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Семеро людей зі штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, основної суперниці чинного президента країни, були затримані, один з них не виходить на зв'язок. Про це повідомляє портал Tut.by передає УНН.

"Як повідомила прессекретар кандидата Анна Красуліна на ранок 9 серпня, затримані: начальник штабу, довірена особа Марія Мороз, довірені особи кандидата Олег Моїсеєв, Тетяна Канівська, Юрій Власов, Андрій Смоленчук отримав 15 діб, довірена особа в Гродно Дмитро Тит не виходить на зв'язок, довірена особа в Гродно Павло Мельковський був засуджений на 5 діб, його машина зі 100 тисячами листівок вилучена. Затриманого вчора члена команди Антона Сташевського перевели до Слідчого комітету", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Красуліної, про багатьох з них не можуть отримати інформації щодо того, де вони перебувають та що їм пред'явлено.

Як повідомляв УНН, раніше правоохоронні органи затримали Андрія Смоленчука, який є довіреною особою кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської.

Також Тіхановська в суботу, 8 серпня, покинула свою квартиру в Мінську в цілях безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у Білорусі: інтернет у Мінську працює з перебоями

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня стартували шості за роки незалежності президентські вибори. На дану посаду претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тіхановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

Нинішній президент Олександр Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Це найтриваліший термін перебування на виборній посаді серед усіх європейських глав країн.

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