Вибори у Білорусі: Тіхановська залишила свою квартиру в Мінську в цілях безпеки

За лічені години до завершення дострокового голосування Тіхановська виступила з передвиборчим зверненням. Вона закликала співгромадян не допустити насильства, а представників силових структур країни — “не виконувати злочинні накази”.

Тим часом в Мінську була тимчасово затримана представниця команди Віктора Бабарика (незареєстрованого претендента на пост президента) Марія Колеснікова. Міліціонери не назвали причину затримання. Через деякий час адвокат Колеснікової заявив, що її відпустили. За відомостями штабу Бабарика, в міліції пояснили, що Марію Колеснікову “переплутали з іншою людиною”. Раніше була затримана начальник штабу Світлани Тіхановської Марія Мороз.

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Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Кандидатами на вищий державний пост зареєстровано п’ять осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тіхановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, глава партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень і діючий президент Олександр Лукашенко. Попередній тиждень дострокового голосування був відзначений затриманнями опозиційно налаштованих активістів і політиків, а також однією з наймасовіших в історії республіки акцій протесту — мітингом Тіхановської в Мінську 30 липня. За оцінкою правозахисників, захід зібрав понад 60 тис. людей.