Вибори у Білорусі: у Мінську затримали довірену особу основної суперниці Лукашенко

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Правоохоронні органи затримали Андрія Смоленчука, який є довіреною особою кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. Про це повідомила федеральному російському агентству ТАСС в п’ятницю прес-секретар кандидатки Анна Красуліна, передає УНН.

“Андрій Смоленчук затриманий разом зі своєю дружиною Жанною Мякіш. Вони знаходяться в Заводському РУВС (Мінська)”, — поінформувала Красуліна.

Прес-секретар сказала, що затримання “може бути пов’язано з тим, що штаб кандидата розташовується в офісі, що належить Смоленчуку”. “По-друге, це може бути пов’язано з тим, що в неділю 9 серпня Смоленчук збирався спостерігати за голосуванням на ділянках. Довірену особу не так просто видворити з ділянки, як це зараз відбувається з незалежними спостерігачами”, — сказала Красуліна.

6 серпня в міліцію була доставлена Марія Мороз, яка також є довіреною особою Тіхановської. У міліції її попередили про відповідальність за підготовку та проведення несанкціонованих заходів.

Довідка: громадяни Білорусі 9 серпня в шостий раз за роки незалежності виберуть президента. На дану посаду претендують чинний глава держави Олександр Лукашенко, співголова громадського руху “Говори правду” Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, домогосподарка Світлана Тіхановська і голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень.

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