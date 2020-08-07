Выборы в Беларуси: в Минске задержали доверенное лицо основной соперницы Лукашенко

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103206 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128721 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108459 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128624 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101551 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102319 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104089 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101972 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Правоохранительные органы задержали Андрея Смоленчука, являющегося доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Об этом сообщила федеральному российскому агентству ТАСС в пятницу пресс-секретарь кандидата Анна Красулина, передает УНН.

“Андрей Смоленчук задержан вместе со своей супругой Жанной Мякиш. Они находятся в Заводском РУВД (Минска)”, — проинформировала Красулина.

Пресс-секретарь сказала, что задержание “может быть связано с тем, что штаб кандидата располагается в офисе, принадлежащем Смоленчуку”. “Во-вторых, это может быть связано с тем, что в воскресенье 9 августа Смоленчук собирался наблюдать за голосованием на участках. Доверенное лицо не так просто выдворить с участка, как это сейчас происходит с независимыми наблюдателями”, — сказала Красулина.

6 августа в милицию была доставлена Мария Мороз, также являющаяся доверенным лицом Тихановской. В милиции ее предупредили об ответственности за подготовку и проведение несанкционированных мероприятий.

Справка: граждане Беларуси 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения “Говори правду” Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.

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